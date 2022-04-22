Ezine’de 1 kilometreyi bulan iftar sofrası

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. İftar sofrası kurulan masalarla birlikte 1 kilometreye ulaştı.

Ezine Belediyesi tarafından Camikebir mahallesinde düzenlenen iftar yemeği masalarının uzunluğu 1 kilometre olarak ölçülürken, katılımın da yoğun olduğu gözlendi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in de katıldığı iftar yemeğinde renkli görüntüler oluştu. Başkan Güray, masaları tek tek dolaşarak konuklarına teşekkür etti.

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