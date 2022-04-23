Zabıta aracının çarptığı 16 yaşındaki motosikletli öldü

İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, Küçükkuyu Belediyesi´ne ait zabıta aracının çarptığı motosikleti kullanan Murat İhsan Bilgiç (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fatih Mahallesi´nde bulunan Orman Deposu mevkisinde meydana geldi. Mustafa Tok yönetimindeki 17 PK 215 resmi plakalı, Küçükkuyu Belediyesi´ne ait zabıta aracı, Murat İhsan Bilgiç´in kullandığı 10 H 7458 plakalı motosiklete çarptı. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgiç, sağlık görevlilerince ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Murat İhsan Bilgiç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Mustafa Tok, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-04-23 14:27:34
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