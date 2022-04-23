SOLOTÜRK Çanakkale'de çocuklar için uçtu



Burak GEZENFatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)TÜRK Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin yapıldığı Anadolu Hamidiye Tabyası semalarında çocuklar için uçuş gerçekleştirdi.

Kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları farklı noktalarda gün boyu devam etti. Okulların hazırladığı gösterilerin sunulduğu Anadolu Hamidiye Tabyası'nda saat 15.30'da, SOLOTÜRK'ün yeni gösteri paketinin ilk uçuşu Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK uçuşunu çocuklar aileleriyle birlikte nefeslerini tutarak izledi. Birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları´nın 107´nci yıl dönümü nedeniyle yarın da Şehitler Abidesi´nde uçuş gerçekleştirecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-23 17:30:28



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