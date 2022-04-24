SOLOTÜRK’ün Şehitler Abidesi’ndeki gösterisi nefes kesti

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Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları’nın 107. yıl dönümü anma etkinliklerinde Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Morto Koyu’nda bulunan Şehitler Abidesi’ndeki anma programına katılan protokol üyeleri, tören sonunda seyir terasına geçerek Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu seyretti. F16 savaş uçağının Şehitler Abidesi’nde yaptığı gösteri nefes kesti. Gösteri Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

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