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Cape Helles Anıtı'nda tören Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılında İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi

İHA

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Cape Helles İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi.

Cape Helles Anıtı'nda tören Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılında İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Cape Helles İngiliz Anıtı'nda tören düzenlendi.
Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gelibolu Yarımadası'ndaki Cape Helles Anıt alanındaki törende, bir konuşma gerçekleştirdi. İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness da bir konuşma yaptı. İncil'den bölümlerin okunduğu törende, Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Türkiye, Yeni Zelanda, İngiltere, Kuzey İrlanda, Avustralya, Avusturya, Kanada, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Güney Afrika ve Sri Lanka temsilcileri de anıta ülkelerinin çelenklerini koydu. Törende saygı duruşunun ardından ülkelerin milli marşları okundu.
Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Almanya'nın Ankara Büyükleçisi Jürgen Schulz, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ve Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ile katılımcı ülkelerin temsilcileri hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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