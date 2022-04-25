Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekliyor

Yeni bir salgın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 107’nci yıl dönümünde Anzak torunları, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekledi.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda şafak vakti savaşta hayatını kaybeden atalarını anmak için buluşan Anzaklar, gece geç saatlerde koya geldi. Uyku tulumları içerisinde ayini bekleyen Anzaklar, alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeselleri ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları da izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.