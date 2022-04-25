Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak ayini' yapıldı

Yeni bir salgın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'de, Anzak Çıkarması'nın 107'nci yıl dönümünde, Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı. Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yaptı. (DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2022-04-25 06:15:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.