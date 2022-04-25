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Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü (1)

DHA

Çanakkale'de 57. Alay Vefa Yürüyüşü (1)


Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Sahur vaktinde yürüyüşten önce katılımcılara, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası dağıtan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi" dedi.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü programı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesinde bulunan Konuk Evi'nde saat 04.00'te başladı. Yürüyüş öncesinde, sahur vakti katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.Çorba dağıtımı sırasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Çanakkale Savaşları'nın 107'nci yılında 57'nci Alayı yad etmek üzere Vefa Yürüyüşü için bir aradayız. Çanakkale Ruhunu, 57'nci Alay'ın o fedakarlığını diri tutmak, önemli misyonlarımızdan bir tanesi. Nasıl Sarıkamış'ta, Zafer Tepe'de, Dumlupınar'da var isek, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimizle birlikte her yıl 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde bir aradayız. Bu ruhu diri tutma ve kutsal emaneti yarınlara güçlü bir şekilde taşıma adına buradayız. Gençlerimizin tarih bilincini, vefa duygusunu diri tutma adına buradayız. Şükürler olsun her daim gençlerimizle birlikte bu çalışmalarımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar gençlerimiz açısından heyecan verici olduğunu görüyoruz ve bu gece gençlerimizle Çanakkale'deki kamp alanımızda buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan'ın ruhuna uygun bir buluşmayı da gerçekleştiriyoruz. Az önce sahur ikramımızı gençlerle birlikte paylaştık. Biraz sonra yürüyüşümüze başlayacağız. Hakikaten ecdadımızın bize emanetini hem güçlü bir şekilde yarınlara taşıma adına onun bilinci ile yaşamaya gençlerimiz ile birlikte devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, Çanakkale'nin tüm kahramanlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum" diye konuştu.Ardından, Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve çifte ezan okundu. 107 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. Bakan Kasapoğlu ve katılımcılar, 57. Alay Yürüyüşü'ne başlamak için Kocadere Kamp Alanı'na hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-04-25 06:46:21

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