Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü (3)



57´NCİ ALAY SANCAĞI DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale´de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nün sona erdiği Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı önünde temsili 57'nci Alay Sancağı devir teslim töreni düzenlendi.

Tören, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında ise dua edildi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmasında "57'nci Alay´ın aziz hatırasını saygıyla yad ediyoruz. Biliyorsunuz 2020 ve 2021´de pandemi sebebiyle bu anlamlı buluşmayı gerçekleştiremedik. Bugün 57'nci Alay Vefa Yürüyüşümüzü kaldığımız yerden devam ettiriyor olmaktan ayrı bir heyecan duyuyoruz. `Bedrin Aslanları´nı imrendiren kahramanlıkların diyarı türkülerin, destanların ve hedefi olan topraklardayız. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü´nde sizlerle bir arada bulunmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu önemli çalışmayı 57'nci Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere, Çanakkale şehitlerimizi yad etmek vesilesiyle her yıl 2425 Nisan tarihlerinde düzenliyoruz. Farklı ilimizden gelen binlerce gencimiz, burada aynı tarih bilincini paylaşıyorlar. Ecdadın şehadete yürüyüşündeki ayak izlerini takip ediyorlar. Böylesine anlamlı bir çalışmayı geleneksel bir şekilde gerçekleştiriyor olmak hem şahsım hem de bakanlığımız için bir bahtiyarlık meselesidir. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve katılan tüm gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vatanın aziz evlatları süngüleriyle şanlı bir destanı yazdılar. Canlarından vazgeçerek Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Şehitlerimizin bu şanlı mücadelesinde hepimiz için alınacak çok ama çok mühim dersler var. 57'nci Alay bu milletin tefrikayla bölünmeyeceğini, isminin sonsuza dek payidar kalacağını dosta düşmana tüm dünyaya ilan eden bir kardeşlik öyküsüdür. O gün burada farklı şehirlerden gelen, farklı dilleri konuşan ancak aynı medeniyetin çocukları olan bir hilalin gölgesinde birleşmeyi bilen yiğitler vardı. 'Biz buradayız' dediler. 'Biz Çanakkale´deyiz, biz müdafaayız' dediler. Trakya'sı, Anadolu'su, Balkanlar'ı, Kerkük'ü, Filistin'i, Bakü'sü ile biz buradayız, dediler. 'Biz bin yıldır buradayız ve burayı ilelebet terk etmeyeceğiz' dediler. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Roman'ı ile bu milletin inşallah kıyamete kadar burada olacağının sözünü verdi. Vatan tehlikeye düştüğünde bu toprakları işgalci çizmelerine çiğnetmeyen o yiğitler, bizlere çok ama çok anlamlı bir emaneti bıraktılar. İşte bu emanet Türkiye'dir. Ona sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğudur. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığını, mazlum milletlere karşı gönül coğrafyamıza karşı sorumluluklarımız, mesuliyetlerimizin olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çanakkale'yi bilmeyenler, bu savaşın nerede, bu savaşın hangi şartlarda, hangi özveriyle yapıldığını anlamayanlar ne bugünün ne de yarının manasını kabul ediyorlar. Bizler hep birlikte birliğimizi, hep birlikte kardeşliğimizi, hep birlikte beraberliğimizi güçlü ama çok güçlü kılmak durumundayız. İşte bunun delili burasıdır. Bunun delili Conkbayırı'dır. Bunun delili Çanakkale'dir. Onun için hep birlikte Hacı Bektaş'ın ifadesiyle bir olmaktan, iri olmaktan, diri olmaktan başka bir kurtuluş çaresi yoktur."

Konuşmaların ardından 57´nci Alay'ın temsili sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi. Devir teslim töreni, askeri bando konseriyle sona erdi. (DHA)Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-04-25 11:28:57



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