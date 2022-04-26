Biga’da sosyal uyum ve yaşam eğitimi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi’nde sosyal uyum ve yaşam eğitimi kursu verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Halime Yılmaz Kızılkaya kursun, Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda yapıldığını söyledi. Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Geçici korumadaki Suriyeliler başta olmak üzere ‘yasal kalış hakkına sahip olan tüm yetişkin yabancıların’ ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumunun kolaylaştırılması amacı ile Biga Halk Eğitimi Merkezince Sosyal Uyum ve Yaşam Kurs (SUYE) Programı düzenlenmiştir. Yapılan programda eğitmen Mukaddes Çetin, yeni bir ülkede yaşamak ve uyum, Türkiye'nin tarihi ve coğrafi yapısı, Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekler, genel ahlak ve toplumsal yaşam kuralları, sosyal yaşam kuralları, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, acil numaralar, güvenlik güçleri, dini hizmetler, sosyal sportif olanaklar, Banka işlemleri, eğitim ve sağlık olanakları, medeni kanun ve hukuki konular, geçim kaynaklarına erişim, faydalı bilgiler başlıklarında konuları temel düzeyde anlattı. Kursiyerlerin eğitime katılım oranının ve ilgisinin yoğun olduğu görüldü. Bu eğitimin belirli dönemlerde tekrar edileceği ve mümkün olduğunca ilçemizde ikamet eden yabancı uyruklu göçmenlerin Biga Halk Eğitimi Merkezine gelerek kayıt yaptırmasının önemi, bu eğitimden alınacak sertifikaların EDevlete işlendiği anlatıldı” ifadelerine yer verildi.

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