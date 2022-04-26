Çanakkale´de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ile çevre ilçeler ve bağlı köylerinde tehdit ve baskı yoluyla korkutarak zorla para aldığı, ihalelere gireceklerden para talep ettiği, vermeyenleri ihalelere aldırmadığı ve bu ihalelere girilerek tutar yükselttiği, satışa sunulan menkulleri alarak mağduriyetle çıkar sağladığı ileri sürülen M.G., N.G., M.A., E.N. ve C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 tabanca, 700 mermi ile çeşitli meblağlarda düzenlenmiş senetler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2022-04-26 14:52:49



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