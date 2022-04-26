Çanakkale'de suç örgütü operasyonu şüphelileri adliyede (2)

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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de 'nitelikli yağma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'tehdit' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla Biga Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Güngör ile Enver Narçin tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler N.G. ve C.G. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2022-04-26 23:21:26



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