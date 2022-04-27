Çanakkale’de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de son 4 ayda toplam bin 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 20 Afganistan, 60 Kongo, 24 Pakistan, 20 Eritre, 20 Bangladeş ve 51 diğer uyruklu olmak üzere toplam bin 195 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı. 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, operasyonlarda 1 tekne, 2 kamyon, 3 otomobil ve 3 şişme bota da el konuldu.

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