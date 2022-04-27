Assos´taki Aristoteles heykelinin yerine yenisi yapıldı



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, Assos Ören Yeri'nin de yer aldığı Behram köyü girişindeki tahrip edilen Aristoteles heykelinin yerine yenisi yaptırıldı. Heykeltıraş Eray Okkan´a yaptırılan 2,5 metre boyundaki yeni heykel kaidesine yerleştirildi.

Yaşamının, M.Ö. 347344 yıllarını Assos'ta geçiren ve burada bir okul kuran Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Aristoteles'in heykeli, 2009 yılında Behram köyü girişine yerleştirildi. Yıllar içinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilip tahrip edilen heykel, 2017 yılında onarımdan geçirildi. Ancak tahribata uğrayan heykelin yerine Behram Köyü Muhtarlığı tarafından heykeltıraş Eray Okkan´a 2,5 metre boyunda yeni bir Aristoteles heykeli yaptırıldı ve kaidesine yerleştirildi.

Behram Köyü Muhtarı Numan Türkay, "Aristoteles heykeli bizim köyümüz hatta bölgemiz için önemli simgelerin bir tanesidir. Heykelimiz zaman içerisinde yıprandığı için yenisiyle değiştirdik, daha büyük ve görsele hitap ediyor. Gelen misafirlerimiz burada hatıra fotoğrafı çekiliyor. Yerine yerleştirdik. Köyümüz için de misafirlerimiz için de hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Türkay, eski heykeli ise onarımdan geçirterek köyün farklı bir noktasına koymayı planladıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-04-27 12:33:02



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