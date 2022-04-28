Umuda yolculuk Gelibolu'da bitti Gelibolu’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde asayiş düzeni bozdukları gerekçesiyle şikayetlerin artmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda; 4 Filistin, 1 Libya, 1 Tunus, 18 Fas ve 6 Cezayir uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Mehmet Akif Endüstri Meslek Lisesi Kapalı Spor Salonunda bekletilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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