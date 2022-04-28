Gelibolu’da 2 yabancı uyruklu gasp şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2 yabancı uyruklu, gasp şüphelisi yakalandı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde; gasp, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından gözaltına alınan 2 Fas uyruklu şüpheli, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Piri Reis Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.