Çanakkale’de piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi

Çanakkale’de, gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale’de uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan O.Y. ile M.K.’nın üst ile araç içerisinde yapılan aramada; 4 parça şeklinde 3 kilogram metamfetamin maddesi, 1 adet tabanca, 156 adet fişek, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 Türk lirası, 2 bin 600 dolar, 100 Sırp Dinarı ele geçirildi.

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hassas burunlu narkotik köpeği Lina’nın araç içerisinde yaptığı aramada ortaya çıkardığı uyuşturucu maddeleri ise saniye saniye kayıt altına alındı.

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