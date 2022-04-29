Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda fotoğraf maratonu başlıyor

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde fotoğraf maratonu düzenlenecek.

Dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Tarihi Alan’ın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, ‘Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu’ 131415 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenecek.

Kilitbahir Kalesi içerisinde yer alacak olan başvuru kayıt masası 1314 Mayıs 2022 tarihlerinde 09.00 17.00 saatleri arasında, 15 Mayıs 2002 tarihinde ise saat 09.0012.00 arasında açık olacaktır. Bu tarihler arasında ücretsiz olarak yarışmaya kayıtlarını yaptıran her yarışmacının, Tarihi Alan sınırları içerisinde şartnamede belirtilen mekanlarda çektiği fotoğraflardan en fazla 5’er adet fotoğrafı online olarak en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Çanakkale ruhu fotoğraf sanatıyla gelecek kuşaklara aktarılıyor

Bu etkinliğin, Tarihi Alan’ın tanıtılmasına çok büyük bir katkı sağlayacağını belirten Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Türk milleti olarak, 107 yıl önce bu topraklarda bir ölüm ve kalım mücadelesi verdik. Haksızca saldırılara karşı, vatanımızı ve istiklalimizi korumak için büyük fedakarlıklar gösterdik. Güçlü ama haksız olanlara karşı haklı ve onurlu bir mücadele verdik. Bir yok oluş sürecinden, bir varoluş destanı çıkardık. Tabiri caizse Çanakkale’de küllerimizden yeniden doğduk. Biz Türk milletinin tüm evlatlarının Tarihi Alan’ı ziyaret etmelerini Çanakkale ruhunu hissetmelerini arzu ediyoruz. Bu anlamda Çanakkale Muharebeleri’nin yaşandığı Gelibolu Tarihi Alanı’nın, fotoğraf sanatı ile tanıtımının sağlanması adına düzenlenecek olan Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu’na bütün fotoğraf severleri davet ediyorum” dedi.

Sonuçlar 20 Mayıs’ta açıklanacak

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu’nda birinciye 10 bin lira ve TFSF altın madalya, ikinciye 6 bin lira ve TFSF gümüş madalya, üçüncüye ise 4 bin lira ve TFSF bronza madalya takdim edilecek.

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