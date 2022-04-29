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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulaması

İHA

Çanakkale’de ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulaması

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ile gönderdiği talimatlar doğrultusunda polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafik denetimine katıldı.
Vali İlhami Aktaş, beraberindeki polis ve jandarma trafik ekipleriyle birlikte Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ yazılı broşür, şapka ve kırmızı düdük dağıttı. Yolculuk yapanların emniyet kemerlerine de özellikle dikkat eden Vali Aktaş, vatandaşların bayramını kutladı.
Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, “Bugün mesainin bitmesiyle beraber tüm ülkemiz genelinde bayramdan dolayı bir trafik artışı öngörülmekte. Vatandaşlarımız sevdikleriyle beraber bayramı geçirecekleri yerlere doğru hareket etmeye başladılar. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de saat 18.00 itibariyle ‘Bayramınız kemerli olsun’ mottosuyla bir trafik kampanyası yürütüyoruz. Biz de İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz jandarma ve emniyet trafik ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızı Ezine ilçemiz girişinde durdurarak hem bayramlarını kutluyoruz, hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Güvenli ve kemerli trafiklerde bayramda herkese kazasız belasız seyahatler ümit ediyorum” dedi.
Denetlemeye; İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ile trafik ekipleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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