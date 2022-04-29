Çanakkale'de 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi



Burak GEZEN/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de, Ramazan Bayramı öncesinde Vali İlhami Aktaş'ın katılımıyla, Türkiye tünelinde uygulanan 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı. Vali Aktaş trafik kuralları konusunda uyardığı sürücülere 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı broşürleri dağıttı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, bugün saat 18.00'de Türkiye genelinde başlatılan 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla yapılan denetimler Çanakkale'de de Ezine ilçesi girişinde Vali İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, polis ve jandarma trafik ekipleriyle birlikte yapıldı.

Durdurulan araçların sürücüleri ile yolcularını başta emniyet kemeri takma olmak üzere trafik kuralarına uymaları konusunda uyaran Vali İlhami Aktaş, sürücülere, 'Bayramınız kemerli olsun' yazılı broşürleri dağıttı. Sürücüler ve araçta bulunan yolcularla sohbet eden Aktaş, çocuklara da şapka ve kırmızı düdük hediye etti.

Denetim sırasında açıklama da yapan Vali İlhami Aktaş, "Bugün mesainin bitmesiyle beraber tüm ülkemiz genelinde bayramdan dolayı bir trafik artışı öngörülmekte. Vatandaşlarımız sevdikleriyle beraber bayramı geçirecekleri yerlere doğru hareket etmeye başladılar. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde tüm Türkiye'de saat 18.00 itibariyle 'Bayramınız kemer olsun' mottosuyla bir trafik kampanyası yürütüyoruz. Biz de İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, jandarma ve emniyet trafik ekiplerimiz ile birlikte vatandaşlarımızı Ezine ilçemiz girişinde durdurarak hem bayramlarını kutluyoruz hem de başta kemer olmak üzere trafik kurallarını uymaları konusunda kendileriyle küçük bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Güvenli ve kemerli trafiklerde bayramda herkese kazasız belasız seyahatler ümit ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Burak GEZEN

2022-04-29 22:04:10



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