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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Belediyesi’nden Ramazan Bayramı seferberliği

İHA

Biga Belediyesi’nden Ramazan Bayramı seferberliği

Çanakkale’nin Biga Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde detaylı temizlik, dezenfekte, bakım ve yıkama çalışmaları yapıldı. Aynı zamanda mezarlık ve camilerde de bayram temizliği unutulmadı.
Biga Belediyesi tüm birimleriyle Ramazan Bayramı tatili öncesi hazırlıklarını tamamlarken, Bigalıların sağlıklı, huzurlu ve temiz bir bayram geçirebilmesi için hummalı bir çalışma içine girdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda yolları süpüren belediye ekipleri yaya kaldırımlarını ve yolları tazyikli su ile yıkadı.
Biga Belediyesi’ne İtfaiye Müdürlüğü personeli, ilçe genelindeki cadde ve sokaklar ile birlikte, mezarlık çevresi ve cami bahçelerinde yıkama çalışması yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kontrolündeki ekipler cami ve mescitlerin içdış temizliğini tamamlayarak huzurevinde kalan yaşlılara berber ve kuaför hizmeti verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfektan çalışmalarına ek olarak, cadde ve sokaklar ile birlikte parkları ve mezarlık çevresini temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı personel ise haşere ve lavra üreme noktalarını tespit ederek ilaçlama çalışması, yeşil alanların bakımını sağlayıp, mesire alanları ve mezarlıkların bakım ve temizliğini yaptı. Temizlik, bakım ve ilaçlama çalışmasıyla her yer bayrama hazır hale getirildi.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak adeta bir temizlik seferberliği başlatıp, her zaman temiz olan Biga’mızı bayrama kadar pırıl pırıl yaptık ve güzelleştirdik. Ekiplerimiz günlük rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra arife gününe kadar sürecek 11 günlük yoğun bir programla temizlik, yıkama, dezenfekte, ilaçlama ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Bayrama özel gerçekleşen çalışmalarımızla Biga’mız bütün güzelliğiyle bayrama hazır hale geldi” ifadelerine yer verdi.

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