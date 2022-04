AK Parti'li Turan: Büyükelçilerle kuyruğa girmişçesine gizli- saklı görüşmeler yapıyorsunuz

Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımız dün Arabistan'daydı. Dededen toruna hep CHP milletvekili olan, meşhur Öztrak'ın bugünkü temsilcisi CHP sözcüsü, büyük bir edep dışı yaklaşımla, Genel Başkanımıza olmayacak ithamlarda bulundu. Biz açık görüşüyoruz, şeffaf görüşüyoruz. Ama siz büyükelçilerle kuyruğa girmişçesine gizli, saklı görüşmeler yapıyorsunuz" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, partililer, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. İftar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında' yaptığı konuşma ekrandan partililere izletildi.

İftarın ardından konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Çanakkale´mizde binlerce, on binlerce, tüm Türkiye sathında yüzbinlerce, milyonlarca hanenin kapısını çaldık, gönüllere misafir olduk. Partililerimize, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, mesajlarını ulaştırdık. İnşallah önümüzdeki bir yılı da bu Ramazanı Şerifte yakaladığımız tempoyu daha da arttırarak en iyi şekilde değerlendirecek ve 2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerinde bundan önceki 15 seçimde kazandığımız başarıya bir yenisini daha ekleyecek ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bir kez daha çoğunluğu yakalayacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirdi. Turan, "Cumhurbaşkanımız dün Arabistan'daydı. Dededen toruna hep CHP milletvekili olan, meşhur Öztrak'ın bugünkü temsilcisi CHP sözcüsü, büyük bir edep dışı yaklaşımla Genel Başkanımıza olmayacak ithamlarda bulundu. Arabistan'da ne işimiz varmış? Cemal Kaşıkçı'nın katiliymiş. Değerli arkadaşlar, birincisi Cemal Kaşıkçı'nın mahkemesi bitmiş değil. Türkiye, tüm dünyaya bu yanlışı duyurdu. Türkiye bu adımı atmasa dünya bunu duymayacaktı bile. İkincisi, kararı mahkeme vermiştir. Türkiye'de yargılanmasına ilişkin, başka bir işlem kalmadığı için dosyasını ilgili ülkeye göndermiştir. Ama soruyorum, Yunanistan'ın meşhur Başbakanı Eleftherios Venizelos Türk düşmanı, binlerce Türk'ün katili. Savaştan bir kaç sene sonra Gazi Mustafa Kemal'in davetiyle Türkiye'ye gelmedi mi? Hemen ardından İnönü Başbakan sıfatıyla Yunanistan'a gitmedi mi? Biz onlarla savaş yaptık, kavga ettik deyip yüzyıllar, binyıllar boyunca konuşmamak üzere mi dış politika icra ettik. Bu ne utanmazlıktır." dedi.

'BİZLER HER GÖRÜŞMEMİZİ ŞEFFAF YAPIYORUZ'

Bazen ülkelerin, zaman zaman ilişkilerinin bozulabileceğini, yumuşayabileceğini söyleyen Turan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama biz büyük bir özgüvenle nerede bir problemimiz varsa aşmayı tüm ülkelerle dost olmayı, karşılıklı kazan kazan anlayışına adım atmayı bir görev biliyoruz. Bizler her görüşmemizi şeffaf yapıyoruz. Tüm basının önünde, uluslararası hukukun gerektirdiği şekliyle kayıt altında. Peki bir ay içerisinde 4 kez Amerikan elçisiyle gizli görüşen siz bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Biz açık görüşüyoruz, şeffaf görüşüyoruz. Ama siz büyükelçilerle kuyruğa girmişçesine gizli, saklı görüşmeler yapıyorsunuz. O yüzden bir daha söylüyorum. Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye onların ufak polemiklerine, sığ politikalarına rağmen kendi bildiği yolda emin adımlarla yürümeye devam edecek. Bizler Türkiye'nin ekonomisini, siyasetini, demokrasini her anlamda geliştirirken, yeni hayaller kurarken, önümüzde rakip olmadığını bilerek adım atmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin AK Parti'den başka rakibi yok. Allah aşkına sayın Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı alın bir tarafa, bu ülkenin eğitimini, sağlığını, dış politikasını, güvenliğini hangi altılıya emanet edeceksiniz. Ne yaptıkları belli değil. Hangi konuda ortak oldukları belli değil. İddiaları ortada yok, CHP 25'ini 26 yapamadı. Oyunlarla, ittifaklarla, farklı hesaplarla güya sonuç olmaya çalışıyor. Ama yol arkadaşımız MHP ile beraber, Büyük Birlik Partisi ile beraber göreceksiniz yeni seçimlerde de çok daha büyük bir oy farkıyla bu millet gizli büyükelçilerle görüşenlerle şeffaf, açık Türkiye'nin önünü açmaya çalışanların tercihini yapacak. Bizim hiçbir endişemiz yok. Daha çok çalışıp sonuç almaya çalışacağız inşallah." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

