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AK Parti'li Turan: “2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak”

İHA

Çanakkale'de partisinin bayramlaşma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü eleştirenleri sert bir dille eleştirerek, "2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" diye konuştu.

AK Parti'li Turan: “2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak”

Çanakkale’de partisinin bayramlaşma törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü eleştirenleri sert bir dille eleştirerek, “2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak” diye konuştu.
AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Öğretmen Evi’nde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Programa; AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının yanı sıra partililer katıldı.
Bayram tebriklerinin ardından bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “13 milyon üyemiz var, devasa bir sayı. Kadın kolları bizde, gençlik bizde. Ana kademe bizde. Bu 13 milyon insanın bir zincirin en zayıf halkası kadar sağlamdır anlayışıyla hepsinin önemi eşittir. Vekil de, il de ilçe de, mahalle başkanı da eşit sorumluluğum vardır anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Biz diyoruz ki yeni dönemde sosyolojiyi iyi okuyarak adımlar atalım. Yıl 2002 AK Parti kurulduğunda, iktidara geldiğinde Türkiye'nin yüzde 65'i kentlerde yüzde 35'i köylerde yaşıyordu. Yüzde 93'ü kentlerde, yüzde 7'si köylerde yaşıyor. Bu bile dönüşümün, kentleşmenin önemli bir göstergesidir. O yüzden yeni söylemlere, yeni iddialara, yeni hikayeler yazmaya ihtiyacımız var. Sosyolojiyi iyi okuyacağız” dedi.

“2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak”
2023 seçimlerinin Çanakkale’ye dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünü yapanlar ile bunu polemik konusu yapanların seçimi olduğunu belirten Turan, “Her sene 1 milyon genç yeni seçmen oluyor. Gençlik kollarımıza onlara ulaşmayı bir görev bileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenlerle her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak. 2023 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak. 2023 büyüyen Türkiye'de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'mize de sahip çıkacağız. Ve bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız” diye konuştu.

“Vapur da bizim, köprü de bizim”
Geçtiğimiz gün Gelibolu ilçesindeki iftar programı dönüşünde feribot ile geçtikleri için eleştirilere de yanıt veren Turan, “Köprüye laf atanlar vizyonu sıfır, aklı eksik olanlar. Çanakkale'de herkesin evinin arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Bir tane grup yazmasını bilmeyen dangalak 'gurp' yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekası bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur. Onu bazı televizyon kanalları gibi sözüm ona tarafsız siteler Bülent Turan köprüden değil de vapurla geçti demiş. Zavallılar, biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik. Bayramın üçüncü günü İstanbul programım var. Köprüden geçeceğim, dönüşte mutlaka bir gariban sofrasına Gelibolu'da uğrayacağım. Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim. Vapur da bizim köprü de bizim. Bu ne saçma bir şey” dedi.

“Bunlar, bizden bekledikleri koltukları alamayan ucuz FETÖ atıkları”
Köprüyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Turan, “Adam CHP'nin finosu olmuş, CHP vekillerine haber taşıyan bir saf. Ya sen düne kadar bizimle o köprüyü övmüyor muydun? Fotoğrafları gösterdiler temeli atılırken onlar orada. Ama o temel atılırken sözleşme vardı zaten, 15 avro artı KDV. Yani bugün eleştirdiğin her şeye o gün utanmadan alkış tutmuşlar. Yani yeni bir şey yok ki, o gün almış yapmışsın. Ne güzel ne iyi demişsin. Şimdi diyorsun ki o köprü pahalı, o köprü yanlış. Arkadaşlar, bunlar sadece bizden bekledikleri koltukları alamadıkları için giden ucuz FETÖ atıkları bunlar. Başka bir şey değil. Bu adamlarla iyi ki yollarımızı ayırmışız” şeklinde konuştu.
AK Parti’li Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının idari izinli sayılacaklarını, okulların da tatil olduğunu söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından, AK Parti’ye üye olan milli güreşçi Göktuğ Aslan’a AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan tarafından rozeti takıldı.
Program, bayram tebrikleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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