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AK Parti'li Turan: 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi

DHA

AK Parti'li Turan: 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi


Fatih Emrah ERDOĞAN/ ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de partisinin düzenlediği bayramlaşma programına katılan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenler ile her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nın öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile birlikte, partililer ile bayramlaştı. 
Tüm ilçeleri gezmeyi ve mesaileri burada harcamayı görev bildiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Şunu yapabiliriz. İktidar partisiyiz, kurumlar çalışıyor. Eksik, fazla işlerimiz oluyor. Biz de gelmeyiz, az geliriz, olmayız buralarda diyebiliriz. Ama biz Tayyip Erdoğan´dan teşkilatçılığı böyle görmedik. 2023 bir parti seçimi değil, 2023 bir kader seçimi. Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenler ile her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak. 2023, 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak. 2023, yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'ye de sahip çıkacağız ve bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız" dedi.
'VAPUR DA BİZİM, KÖPRÜ DE BİZİM'
1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilere de yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, şunları söyledi: 
"Köprüye laf atanlar vizyonu sıfır, aklı eksik olanlar. Çanakkale'de herkesin evinin arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik. Bayramın üçüncü günü İstanbul programım var. Köprüden geçeceğim, dönüşte mutlaka bir gariban sofrasına Gelibolu'da uğrayacağım. Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim. Vapur da bizim köprü de bizim." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-05-02 17:10:47

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