Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı nedeniyle Ege Bölgesi'ne giden tatilciler, bayramın son günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi’nde yaklaşık 500 metrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, hafta sonunu da kapsayarak 5 gün olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi’nde yoğunluk oluştu. Çift sıra olarak yaklaşık 500 metreyi bulan araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Kordon boyundaki Truva Atı önlerine geldi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ yoğunluk nedeniyle; Çanakkale Kilitbahir, Çanakkale Eceabat, Lapseki Gelibolu seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.