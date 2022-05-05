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Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için farkındalık kampı Kazdağları’nda ebeveynler, doğada hem kendilerini hem de çocuklarıyla olan ilişkilerini yeniden keşfedecek

İHA

Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için farkındalık kampı Kazdağları’nda ebeveynler, doğada hem kendilerini hem de çocuklarıyla olan ilişkilerini yeniden keşfedecek

Çanakkale’de, anne ve babaların farkında ebeveynlik becerileri kazanacakları ebeveyn yaşantı kampı gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek olan eğitimlerde, ebeveyn kendini ve çocuğunu yeniden keşfedecek.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatatepe köyünde 24 26 Haziran tarihleri arasında, Mindful Schools Institute (Farkanda Okullar Enstitüsü) öncülüğünde yapılacak olan etkinlikte eğitmenler; Psikodrama Terapisti, Mindfulness ve Sanat Terapi Uygulayıcısı Psikolojik Danışman Zühre Korkmaz, psikodrama, sanat ve mindfulness uygulamaları ile bireysel yolculuğunuzu destekleyecek. ‘Bir Öğretmenin Mutfağından’ adlı kitabı yazarı Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Gelişim Uzmanı Serap Mutlusoy ise çocuklarınızın psikomotor, sosyal duygusal ve bilişsel becerilerini destekleyebileceğiniz atölye çalışmaları gerçekleştirecek.
Ebeveynlik rolü, kişilerin hayatında yeni doğanla birlikte oluşur. Bu sebeple yeni doğan, ebeveynleri için varoluşunu onarmanın, yeniden doğmanın şansıdır. Ebeveynler, bu rolü alırken kendi çocukluklarından getirdikleri tamamlanmamış ya da yara almış rollerin çatışması ile zorlanır ve yorulurlar. Ancak bu rolleri fark eden ebeveynler hem kendileri hem de çocukları ile daha doğal, akışta bir ilişki geliştirirler.
Bu ilişki ebeveynçocuk arasında güvenli bağlanmayı, güvenli bağlanma, çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimini destekler. Çocuğun ve kendi ihtiyaçlarının farkında, ebeveyn rolünün yanında diğer sosyal rollerinde de var olabilen ve aynı zamanda An ’da olabilen ebeveynler hem kendi potansiyelini hem çocuğunun potansiyelini gerçekleştirebilir.
Oksijen deposun Kazdağları’nın eteklerinde yer alan bu Adatepe köyünde sınırlı sayıda katılımcıların yer alacağı eğitimler, 2 gece 3 gün (konaklamalı) artı 1 gün çevrimiçi paylaşım ve süpervizyon desteği ile tamamlanacak.

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