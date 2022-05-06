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Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ıslak imzalı dokümanları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterinde

İHA

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ıslak imzalı dokümanları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterinde

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, bir koleksiyoncudan aldığı belgeleri kendi envanterine kazandırdı. Arşivlerde, 107 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda askerlerin ailelerine gönderdiği mektuplardan, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş sırasında verdiği ıslak imzalı emir kağıtlarına kadar birçok içerik yer alıyor.
İstanbul’daki bir koleksiyonerden temin edilen 360 mektup, harita ve fotoğraflardan oluşan belgeler Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterine eklendi.
Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan ‘Sahip Çıkalım’ isimli kampanya ile askeri kültür varlıkları koruma altına alındı. Aynı zamanda bağışların yanı sıra koleksiyonerlerin ellerinde bulunan Çanakkale Savaşları'na ait objeler de satın alınarak envantere ekleniyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı’nın envanterleri her geçen gün daha da zengin hale geliyor. Tarihi Alan Başkanlığı kurulduğu günden bu yana Çanakkale Savaşlarıyla alakalı orijinal belgeler, savaş malzemeleri gelmeye devam ediyor. En son yapmış olduğumuz çalışmada Çanakkale Savaşlarıyla alakalı gördüğümüz belgeler, Tarihi Alan Başkanlığının envanterine yazılmış oldu. Bunların içerisinde en önemlilerinden bazıları Çanakkale’nin kahraman ve muzaffer komutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nın en önemli yıllarında vermiş olduğu emirleri ve imzasını içeren belgelerde elimizde şu anda. Yine aynı şekilde Enver Paşa imzalı belgeler de elimize ulaştı. Çanakkale Savaşlarıyla ilgili bütün araştırmacılara cevap verecek orijinal, özgün ve içeriği çok geniş belgeler şu anda bizim envanterimizde yerini almaya başladı. Belgelerin aslı mevcut, biz hemen hemen bütün belgelerimizi dijital ortama aktararak, dijital ortamdan da ulaşmış olabilecekler. Bütün araştırmacıları, Çanakkale Savaşları meraklılarını Tarihi Alan Başkanlığımızda ağırlamak istiyoruz. Bu envanter ve koleksiyonlar içerisinde bizim çok önemli gördüğümüz özellikle 3 tane Mustafa Kemal’in, Çanakkale Savaşları'nın en önemli anlarında emirlerini içeren belgeler elimizde, orijinal imzalı bunlar bizim için çok kıymetli” açıklamalarında bulundu.

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