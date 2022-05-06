AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil

DHA

AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, şu ana kadar 500 binden fazla Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü belirterek, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz" dedi.
Kentteki bir iş merkezinde, yeni iş yerlerinin açılışları, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, savaştan kaçıp Türkiye´ye gelen Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Önümüzde şu an gündemimizde sorun olarak duran bir mülteci meselemiz var" diyen Turan, "Türkiye kendi tercihiyle beraber bir mülteci gündemi yaratmış değil. Tüm dünyadaki krizlerden Afganistan'dan Suriye'ye kadar, Ukrayna'dan başka yerlere kadar her tarafta bir göç var ve biz bu göçün merkezindeyiz. Biz ilgisiz bir yerdeyiz de bize mülteci geliyor falan değil. Güzergah burası. Ama Türkiye'nin sağduyusu, kadim devlet anlayışı, bu sorunları aşmaya yeter ve artar. Yeter ki istismara, oyuna imkan vermeyelim" dedi.
'DÖNMEYE DEVAM EDECEKLER'
Bülent Turan, "Türkiye büyük bir ülke, bu devlet güçlü bir devlet. Nasıl ki tarihte, Osmanlı öncesinde de nerede mazlum ve mağdur varsa kapı açmış, yine açtık. Ama 500 binden fazla Suriyeli ülkesine geri döndü. 1 milyona yakın Suriyeli için şu anda hazırlık yapılıyor. Dönmeye devam edecekler. Konu sadece Suriyeli konusu değil. Başka ülkelerden de batıdan da doğudan da burası bir güzergah. Bunun bedelini maalesef ödüyoruz. Fakat bunu aşmak için devletimizin tüm kurumlarıyla beraber tüm tedbirleri almak için gayret ediyoruz" diye konuştu.
Yapılan duanın ardından katılımcılar kurdele keserek iş yerlerinin açılışlarını yaptılar. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-05-06 16:03:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ıslak imzalı dokümanları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterinde
YEREL HABERLER Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ...
Çanakkale’de park halindeki iki araç yandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de park halindeki iki araç yandı
Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için farkındalık kampı Kazdağları’nda ebeveynler, doğada hem kendilerini hem de çocuklarıyla olan ilişkilerini yeniden keşfedecek
YEREL HABERLER Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için ...
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.