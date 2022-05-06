AK Parti'li Turan, Çanakkale'de Alevi dedeleriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan, Çanakkale'de Alevi dedeleriyle bir araya geldi

DHA

AK Parti'li Turan, Çanakkale'de Alevi dedeleriyle bir araya geldi


Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki Hıdırellez etkinlikleri kapsamında bir restoranda düzenlenen yemekte, Alevi dedeleri ile bir araya geldi. 
Kentteki Alevi dedelerinin ve Alevi vatandaşlarının yer aldığı yemeğe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Neajat Önder, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. 
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yemekte yaptığı konuşmada, Çanakkale'de önemli bir nüfusa sahip olduklarını söylediği Alevi vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. "Onların derdi bizim derdimiz" diyen Turan, şunları söyledi:
"85 milyonun içinde Alevi kardeşlerimiz her vatandaş gibi eşit vatandaştır, eşit yurttaştır. Bizim Aleviler ile Sünniler ile Hanefiler ile başkalarıyla artı veya eksi bir değerimiz olmaz, olmamalı. Yeri geldiğinde bu milletin beraberliğine, bayrağına, dirliğine sahip çıkmak hepimizin görevi. O yüzden diyorum ki köprü yapmak değil, kalpten kalbe köprü yapmak en kıymetlimiz. Bu topraklar hem Yunus Emre'nin hem Mevlana'nın hem Hacı Bektaş-ı Veli'nin toprakları. Bizler biliyoruz ki bu topraklar sevgiyi Yunus'tan, hoşgörüyü Mevlana'dan, muhabbeti Hacı Bektaş'tan almış topraklar. O yüzden çok kıymetli. O yüzden dünyanın gözü de burada. Alevi'nin ben Aleviyim diye gururla söylediği, Kürdün, Türkün, herkesin kendi kimliğini, siyasi kimlik, mezhebi kimlik, dinsel kimlik hepsini gururla söylediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Büyük mesafe aldık."
Hıdırellez´in, Türk toplumunun ve coğrafyasının özel günlerinden bir tanesi olduğunu belirten Turan, "Baharın başlangıcı, muhabbetin başlangıcı, kardeşliğin başlangıcı. İstiyoruz ki bütün Hıdırellez´in ruhu tüm ülkemizin üzerine olsun, her zaman dertleri çözen, sıkıntıları gideren Hızır anlayışı ile bu işleri yapalım. Her zaman iki kıymetli Hızır ile İlyas'ın buluştuğu anlayışı ülkemize ve kardeşliğimize hakim kılalım. Biz Hıdırellez´in bu ülkedeki anlamının ne olduğunu biliyoruz. Hıdırellez bayramınızı yürekten kutluyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2022-05-06 23:39:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale 'Anadolu Mirası Troas Kültür Rotaları'nın 320 kilometrelik bölümü açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale 'Anadolu Mirası Troas Kültür Rotaları'nın ...
Çanakkale’de Hıdırellez Günü’nde vatandaşlar bahçelere koştu
YEREL HABERLER Çanakkale’de Hıdırellez Günü’nde vatandaşlar ...
AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir mülteci gündemi yaratmış değil
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Türkiye kendi tercihiyle bir ...
Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ıslak imzalı dokümanları Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı envanterinde
YEREL HABERLER Atatürk’ün Çanakkale Savaşları'nda verdiği emirlerin ...
Çanakkale’de park halindeki iki araç yandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de park halindeki iki araç yandı
Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için farkındalık kampı Kazdağları’nda ebeveynler, doğada hem kendilerini hem de çocuklarıyla olan ilişkilerini yeniden keşfedecek
YEREL HABERLER Çanakkale’de ebeveynlere çocuklarıyla iletişimi için ...
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu yaşanıyor
Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.