Çanakkaleli gençler 19 Mayıs’ta Samsun’da olmak için bin 100 kilometre pedal çevirecek Çanakkaleli bisikletçiler Samsun'a uğurlandı

Çanakkale Bisiklet Platformu’nun 8 gönüllüsü, ‘Çanakkale’nin Evlatları Atasının İzinde’ sloganıyla 10 günde bin 100 kilometre yol giderek 19 Mayıs’ta Samsun’a varmak için yola çıktı.

Bugün saat 13.00’te kordon boyundaki Truva Atı önünde uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Bisiklet Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ün gazilik unvanı aldığı, adını tarihe altın harflerle yazdırdığı, tarihin akışını değiştiren ve büyük destanlara konu olan Çanakkale’den, Kurtuluş Savaşı ateşinin yakıldığı Samsun’a saygı sürüşü gerçekleştiren bisikletçiler, alkışlarla uğurlandı.

Doğancan Çetin, “Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllüsüyüm. Güzel ve gururlu bir gündeyiz. Bugün burada platformun 8 gönüllüsü 10 günde bin 100 kilometre yaparak, Samsun’a pedallayacaklar. Bu turun amacı bisiklet kültürünü yaymak, bisikletle ulaşım farkındalığı oluşturmak, aynı zamanda Çanakkale Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerimizi iletmek” dedi.

Bir diğer bisiklet gönüllüsü Berfin Bulut ise, “Bu benim ilk uzun yolculuğum. Bir kadın olarak böyle maneviyatı büyük bir tura çıkmak benim için gurur verici. Amacımız, Ata’mıza kendi beden gücümüzle saygımızı ve sevgimizi göstermek. Şu an için planlanan 10 günlük bir rotamız var, o sürede Samsun’a varmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Gönüllü bisikletliler, Çanakkale, Biga, Bursa, İznik, Hendek, Bolu, Çerkeş, Tosya, Gümüşhacıköy ve Kavak rotasından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

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