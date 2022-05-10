Gelibolu´da 31 Afgan kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistanlı 31 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

İstanbul'dan 4 organizatör tarafından 2 araca bindirilen Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen, dün saat 22.00 sıralarında, Malkara-Gelibolu yolunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Durdurulan araçlardaki 4 organizatör de gözaltına alındı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki 4 organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-05-10 17:05:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.