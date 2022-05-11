Trafik kazalarını önlemek amaçlı traktörlere reflektör takıldı

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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Derenti köyünde trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde traktörlere reflektör takıldı.

‘Reflektör tak görünür ol’ projesi çerçevesinde traktör kazalarını önlemek amacıyla Derenti köyünde çiftçilerin traktörlerine reflektör takıldı. Traktör kazalarını önlemek amaçlı vatandaşlar bilgilendirildi. Köydeki vatandaşlara ve çocuklara tişört, şapka ve kırmızı düdük hediye edildi. Programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Köy Muhtarı Ehliman Can ve vatandaşlar katıldı.

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