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Hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte Bozcaada’ya tatilci akını bekleniyor Tatil cenneti Bozcaada’da bu yıl sezon erken açıldı

İHA

Hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte Bozcaada’ya tatilci akını bekleniyor Tatil cenneti Bozcaada’da bu yıl sezon erken açıldı

Kuzey Ege’nin tatil cenneti Bozcaada’da 2 yıllık pandeminin ardından sezon bu yıl erken açıldı. Her yıl Haziran ayı itibariyle gelmeye başlayan tatilciler, bu sene Mayıs ayında gelmeye başladı. Mart ayında hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle birlikte bu yıl Bozcaada’ya tatilci akını bekleniyor.
Tüm dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan ve tam olarak tedavisi bulunamayan Covid19 salgını Çanakkale’nin tatil cenneti Bozcaada ilçesini de etkiledi. Her yıl yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşan Bozcaada’da bu yıl sezon erken açılsa da bu oranlar yüzde 50 ile 60 dolaylarında kaldı.
Bozcaadalı otel ve restoran işletmecileri Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte tam anlamıyla doluluk yaşanacağını belirtiyor. Hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsüyle birlikte ulaşımın daha hızlı ve konforlu olmasından dolayı tatilcilerin Bozcaada’ya akın etmesi bekleniyor.
Ramazan Bayramı tatilinin bekledikleri gibi olmadığını belirten kafe işletmecisi Fahri Bulut, “Otelci arkadaşlarla görüştüğümüzde doluluk oranının yüzde 5060 seviyesindeydi. Buna rağmen yine de sezona giriş açısından eksikliklerimizi görme fırsatı bulduk. Pandemi süreci çok etkiledi. Pandemiden önce sezon Haziran ayından itibaren başlıyordu. En azından bu sene pandeminin ortadan kalkmasıyla sezonumuzu daha erken açtık. Daha da keyifli oldu. Eksiklerimizi gördük, biriken ödemelerimizi yapmaya başladık. Esnaf için bir can suyu oldu bu durum. Ben sezondan umutluyum. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle birlikte Bozcaada’ya olan talep daha da artacaktır. Bu kendini yavaş yavaş belli etmeye başladı. Sezonun çok daha iyi geçeceğini umuyoruz” dedi.
Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz ise, “Şu anda yoğunluk Bozcaada’da yüzde 6065’lerde. Güzel, keyifli bir kalabalık var. Bütün işletmelerimiz de açık. Gayet keyifli geçiyor sezon. 2 yıldır süren Covid19 salgını nedeniyle sezonun geç açılmasından dolayı bu yıl Mayıs ayında açılması esnafımıza can suyu oldu” diye konuştu.
Otel işletmecisi Eray Sarıoğlu da, “Şu anda işletmemiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Erken rezervasyon sistemiyle bu orana ulaşmıştık. 2 yıl süren pandeminin ardından bu yıl erken başlamamız hem bayram sevinciyle birlikte güzel geçti. Havanın esmesi ile birlikte adada doluluk oranı yüzde 5060’lara ulaştı ama çoğu esnaf güzel işler yaptı” dedi.
Restoran işletmecisi Mahir Dursun ise, “Şu an gayet doluluk oranından memnunuz. Ayrıca iki yıldır pandemiden dolayı kapalıydık bu da bize nefes oldu. Hem Bozcaadalı işletmeciler için hem de misafirler için bence memnuniyet vericiydi” şeklinde konuştu.

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