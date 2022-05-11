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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdoğan: “Hepimiz birer engelli adayıyız”

İHA

Başkan Erdoğan: “Hepimiz birer engelli adayıyız”

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Engelliler Haftası’nda ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.
Biga Belediyesi 1016 Mayıs tarihleri arasında farkındalık oluşturmak için kutlanan ve özel bir hafta olan Engelliler Haftası dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde kahvaltı programı düzenledi. Programa Başkan Erdoğan, Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.
Kahvaltının ardından tek tek masaları gezen Başkan Erdoğan, çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Engelli ailelerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Erdoğan notlarını aldı. Maskot ve palyaço etkinliğiyle renkli görüntülerin oluştuğu programda engelli çocuklar ve aileleri güzel bir gün geçirdi.
Engelliler konusunda son derece duyarlı olduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak 1016 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde siz değerli engelliler derneğimizin, engelli personelimizin ve engelli kardeşlerimiz ve ailelerimizin katılımıyla bir araya geldik. Sizler bizim için çok özelsiniz ve tüm engelli vatandaşlarımın her zaman ve her türlü imkanlarımızla yanında olmaya gayret ediyoruz. Engelli kardeşlerimizden gelen taleplere her zaman öncelik veriyoruz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir saniye sonrasında ne olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız. Sevgiyle beraber engelliler haftasının farkındalık ve anlayış duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak ise Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a kahvaltı programı ve özel günler başta olmak üzere her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak program sonunda ise üzerinde “Bugüne kadar bir dediğimizi iki etmeyen Biga Belediye Başkanımı Bülent Erdoğan’a her şey için teşekkür ederiz. Güneşimiz” yazılı plaket takdim etti.

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