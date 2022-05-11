Çan’da motosiklet uygulaması gerçekleştirildi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekiplerinin Avcılar Kulübü kavşağında gerçekleştirdiği uygulamada motosiklet sürücüleri denetlendi. Sürücüler, kask kullanımının önemi hakkında ekipler tarafından uyarıldı. Yetkililer, motosiklet kazalarını önlenmesi adına farklı zamanlarda denetimlerin devam edeceğini belirttiler. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.