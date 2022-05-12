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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de geçen yıl 4 bin 687 bebek doğdu

İHA

Çanakkale’de geçen yıl 4 bin 687 bebek doğdu

Çanakkale’de 2021 yılında canlı doğan bebek sayısı 4 bin 687 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelinde canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 79 bin 842 oldu. Bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu. Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.
Çanakkale kaba doğum hızı en düşük illerden biri
Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,0 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,2 ile Bartın, binde 8,5 ile Giresun, Kırklareli, Çanakkale ve Edirne izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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