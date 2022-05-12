Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 30 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesi sahilinden lastik botla hareket etti. Yunan unsurlarınca durdurulan lastik bot, Türk kara sularına geri itildi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, kaçak göçmenleri alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2022-05-12 17:06:31



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