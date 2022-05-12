Çanakkale açıklarında ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 30 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 11 Mayıs günü saat 10.20'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu TCSG6 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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