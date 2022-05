İstismar mağduru çocuklar, ÇİM sayesinde ikinci mağduriyeti yaşamıyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete giren Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), istismara uğrayan 0-18 yaş arası çocukların her türlü adli ve tıbbi işleminin tek bir yerde yürütülerek, ikinci bir örselenmeye maruz kalmasını önlüyor. ÇİM'in işleyiş sürecini anlatan Cumhuriyet Savcısı Hasan Akin, "Burada suç mağduru çocuğun, örselenmeden, ikinci bir mağduriyet yaşamadan uzman eşliğinde ve uygun ortamda beyanı alınmakta, tüm adli muayeneleri yapılmaktadır. Bu sayede adli sürecin sağlıklı yürütülmesi sağlanmış olmaktadır" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından istismara uğrayan bireylerin uygun bir ortamda ve uzman eşliğinde ifadelerinin alınması için adliye saraylarında kurulan Adli Görüşme Odaları (AGO) ardından, Sağlık Bakanlığı da, istismar mağduru 0-18 yaş arası çocukların her türlü adli ve tıbbi işlemlerinin yürütülmesi için hastanelerde ÇİM oluşturdu. Türkiye´deki birçok hastanenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´nde de ÇİM, kısa süre önce hizmete girdi. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Uzman Hemşiresi Adli Görüşmeci Nursen Göktaş, ziyarete gelen heyete merkezi tanıtan bir sunum yaptı.

Güvenlik odası, sekreterlik, arşiv odası, aile görüşme odası, adli görüşme odası, çocukla ön görüşme odası, çocuk konaklama odası, adli tıbbi muayene odası ve rapor odası bulunan ÇİM´in işleyiş süreci hakkında ise Cumhuriyet Savcısı Hasan Akin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hasan Keser ve Çanakkale Barosu Avukatı Serap Uz bilgi verdi.

Başhekim Opr. Dr. Keser, istismara uğrayan 0-18 yaş arasındaki çocukların ikincil örselenmelere maruz kalmamasını sağlamak amacıyla her türlü adli ve tıbbi işlemlerinin tek bir merkezde yürütülmesi için hastanede ÇİM'in kurulduğunu söyledi. Bu sayede mağdur çocuğun örselenesinin önlendiğini belirten Keser, "İstismara uğradığını beyan eden herhangi bir çocuk savcılık ya da kolluk kuvvetleriyle irtibata geçtikten sonra biz kurumlar arası koordinasyonla çocuğumuzu merkeze getiriyoruz. Burada onun çok rahat bir şekilde hareket edebileceği, varsa olayın ayrıntılarını anlatabileceği adli görüşmecilerimiz ile görüşme odasında görüştürüyoruz. Çocuğun bu görüşme sürecinde görüşmeyi uzatan durumlarda konaklamasını da sağlayarak, kendi ev ve aile ortamında ifadesini almaya çalışıyoruz. Çocuğumuzu hastanenin herhangi bir yerine tekrar taşımamak adına her türlü adli ve tıbbi muayenenin yapıldığı tıbbi muayene odamız da mevcut" diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Hasan Akin ise, "Burada suç mağduru çocuğun, örselenmeden ve ikinci bir mağduriyet yaşamadan uzman eşliğinde ve uygun ortamda beyanı alınmakta, tüm adli muayeneleri yapılmaktadır. Bu sayede adli sürecin sağlıklı yürütülmesi sağlanmış olmaktadır" ifadesini kullandı.

Hastaneler bünyesinde ÇİM´ler kurulmadan önce mağdur çocukların emniyet, adliye ve daha sonra muayenesinin yapılması için adli tıp gibi birden fazla mekanda bulunmak durumunda kaldığını hatırlatan Avukat Serap Uz ise, "Bu mekanlar arası geçişlerde çocuk tekrar tekrar kendini anlatmak ve olayı yaşamak durumunda kalıyordu. Her mekana adaptasyon problemi yaşıyordu. Burada olayı tek bir sefer anlattığı ve mekan değiştirmediği için kendisini daha rahat hissediyor ve beyanları daha rahat alınıyor. Çocuğun psikolojik açıdan ekstra hukuki süreçte ikinci bir örselenme yaşamayacağı düşüncesindeyim" dedi.

