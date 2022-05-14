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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biga Gaziler ve Şehit Aileleri Şube Başkanlığına Gülşen atandı

İHA

Biga Gaziler ve Şehit Aileleri Şube Başkanlığına Gülşen atandı

Biga Gaziler ve Şehit Aileleri Şube Başkanlığına Gazi Yasin Gülşen atandı.
Balıkkaya Tepe tesislerinde şehit ve gazi aileleri kahvaltıda bir araya geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Genel Sekreteri Gökhan Uz burada yaptığı açıklamada: "Dernek yönetimi olarak şubemizi Biga'da açmak en büyük hayalimizdi. Biga'da 78 şehidimiz, 17 gazimiz, 23 Kıbrıs gazimiz, 4 tanede Kore gazimiz olmak üzere toplam 478 şehit ve gazi yakınımız bulunuyor. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi olarak bir buçuk ay önce Biga Gaziler ve Şehit Aileleri Şube Başkanlığına Gazi Yasin Gülşen'in ataması yapıldı" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gaziler ve Şehit Ailelerine hediyeleri takdim edildi. Kahvaltıya; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanı Gülşen Uz, Biga Gaziler ve Şehit Aileleri Şube Başkanı Yasin Gülşen, Biga Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Gergöz, Biga Belediye Başkan Vekili Sadettin Sert, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Biga AK Parti İlçe Başkanı Nihat Borazan, MHP İlçe Başkanı Servet Aşkı, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Jandarma Komutan Vekili Alaattin Demirkaya, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Kargı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nermin Şahin, Biga Gaziler ve Şehit Aileleri katıldı.

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