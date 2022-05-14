ÇOMÜ’lü öğrenciler sosyal sorumluluk projesiyle çevre temizliği gerçekleştirdi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri 'ÇOMÜ’den Tarihe Dokunuş' sosyal sorumluluk projesiyle Eski Askeri İngiliz Hastanesi’nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

ÇOMÜ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri Gürkan Yiğit Özdemir, Hasan Oğurlu, Ahmet Can Demirci tarihi alanların korunması, kültürel bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'ÇOMÜ’den Tarihe Dokunuş' projesi gerçekleştirdi. Çanakkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Belediyesi ile iletişime geçen öğrenciler gerekli izinlerin alınmasının ardından eski Askeri İngiliz Hastanesinde çevre temizliği yaptı. Kapalı olan alanda belediye ekipleri çim ve otları keserken, öğrenciler de hem katı atık çöpleri ve kesilen otları çöp poşetlerine doldurdu. Çevre temizliği, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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