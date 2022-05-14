Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü



Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yapılan orman seyreltme çalışmasının ardından, alev alan iş makinesi küle döndü.

Bugün saat 18.30 sıralarında Ilgardere köyü yakınlarındaki ormanda, bir süre önce yapılan orman seyreltme çalışmasının ardından üretim artıklarını öğüten paletli ekskavatör, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter ile arazözler ve Gelibolu Belediyesi itfaiye araçları sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevlerin ormana sıçraması önlendi. Ancak yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-05-14 21:42:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.