Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tekne kurtarıldı

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Çanakkale Boğazında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’de Kilitbahir önlerinde seyir halinde olan 10,5 metre boyundaki "Tınaz" isimli teknede makine arızası meydana geldi. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesinin ardından “KIYEM1” isimli hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu “Tınaz” isimli tekne yedeklenerek Eceabat limanına yanaştırıldı.

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