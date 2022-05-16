Çanakkale’ye nohut büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.
Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bugün saat 15.30 sularında aniden bastıran yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. nohut büyüklüğünde yağan dolu, beldede bulunan tarım alanlarında ekili buğday ve çilek tarlalarında da hafif zarara yol açtı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.