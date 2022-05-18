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Çanakkale’de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor Çanakkale’de koyun kırkan olmayınca komşu illerden geliyorlar

İHA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde koyun kırkımı için kimse kalmayınca Balıkesir'den gelen ekip, koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor. Kişi başı 100 koyun kırpan bir kişi günde 2 bin lira kazanıyor.

Çanakkale’de günde 100 koyun kırkan 2 bin lira kazanıyor Çanakkale’de koyun kırkan olmayınca komşu illerden geliyorlar

Çanakkale’nin Çan ilçesinde koyun kırkımı için kimse kalmayınca Balıkesir’den gelen ekip, koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor. Kişi başı 100 koyun kırpan bir kişi günde 2 bin lira kazanıyor.
Çan'ın Küçükpaşa köyünde yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunların kırkım işlemleri başladı. Çanakkale ve ilçelerinde bu işleri yapan olmadığı için Balıkesir’den kırkım ekibi çağırıldı. Günde 90 ile 100 arasında koyun kırpan bir kişi yaklaşık 2 bin lira para kazanıyor. Balıkesir’in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nden gelen koyun kırkıcısı Hayrettin Nacar, “Yedi yıldan bu yana koyun kırkıyorum. Ekip başkanımız bize koyun buluyor bizler de kırkıyoruz. Eskiden koyunlar makaslarla kırkılıyordu. Şimdi teknolojiye ayak uydurduk. Elektrikli ve motorlu makaslarla kırkıyoruz. Günde kişi başı 90100 adet koyun kırkıyoruz. Tanesini 20 liradan kırkıyoruz. Günlüğümüz 2 bin lirayı buluyor bereket versin” dedi.
Ekip başı Adnan Ertaş, “Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkan da oluyor 8090 koyun kırkan da oluyor” diye konuştu.
Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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