Çanakkale'de 4 ayda 7 can kaybı, 597 yaralı Çanakkale'nin 4 aylık kaza bilançosu açıklandı

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Çanakkale'de, yılın ilk dört ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye genelinde 533 kişi hayatını kaybederken, aynı dönemde Çanakkale'deki trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 597 kişi hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Nisan ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de, 1 ayda 132 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 197 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 1 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Nisan ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 112 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk dört ayında Çanakkale'de, 423 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 597 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk dört aylık döneminde şehirde; 418 de maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilerine maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 4 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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