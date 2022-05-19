Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

ÇanakkaleÇan karayolu Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, N.T. idaresindeki 17 AAB 364 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü N.T. ile eşi ve çocuğu yaralandı. Çanakkale’de hastaneye gittikten sonra Çan’a döndükleri öğrenilen aile, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.