Çanakkale’de 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale’de törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Törene, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdullah Köklü, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Birten Sarıbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, “Özgürlük ve Bağımsızlık uğruna, 250 bin vatan evladının şehit verildiği manevi başkentimiz Çanakkale’mizden, kurtuluşa giden yolda milli birlik ve beraberlik temellerinin atıldığı tarihten 103 yıl sonra, bir 19 Mayıs günü sabahı, sizlere seslenmekten onur duyuyoruz. Sevgili gençler, ulusumuzun, bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahramanca bir tutum sergilediğini tüm dünya Çanakkale Savaşları’nda bir kez daha görmüştür. İşgal altındaki vatan topraklarında, umutların tükenmeye başladığı bir dönmede ise Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Böyle bir millet esir yaşamaktansa, mahvolsun daha iyidir. Öyleyse ya istiklal ya ölüm!” söylemiyle ortaya koyduğu stratejik yaklaşımları sayesinde Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olmuştur" diye konuştu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Pirireis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası üzerinden ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bayrak Yürüyüşü’ gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale’de gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

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