ÇOMÜ öğrencileri, ilkokul öğrencilerini Troya müzesine götürdü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, ‘Troya Kültür Gezisi’ sosyal sorumluluk projesiyle Adatepe köy okulu öğrencilerini Troya Müzesi ve Troya Antik Kentini gezdiler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri; Ayşenur Kahya, Rabia Ülgen, Betül Tezcan ve Rojda Söyler, tarihi farkındalık kazandırmak ve ilkokul öğrencilerine rol model olmak amacıyla ’Troya Kültür Gezisi’ sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Öğrenciler, Adatepe köy okulunda okuyan çocuklarla birlikte ilk olarak Troya müzesini gezdiler. Üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle yaptıkları müze gezisi sonrasında Troya Antik Kentini gezdiler. Truva Atının önünde hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kenti gezen öğrenciler, Troya Savaşı ve kentteki yaşamla ilgili bilgi aldılar. Ziyaret sonrası sosyal sorumluluk projesi ekibinin kendilerine hazırladıkları hediyeleri alan Adatepe köy okulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı.

Proje ekibi öğrenciler hazırladıkları ‘Troya Kültür Gezisi’ sosyal sorumluluk projesini; Mümtaz Dönmez, Loresima Sandviç ve Hüseyin Akif Terzioğlu Şevkat Yuvası Vakfı’ndan aldıkları sponsorluk ve desteklerle sağladı. Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan ders sorumluları Ögr. Gör. Onur Bayram ve Ögr. Gör. Seçil Düztepe’nin de katıldığı kültür gezisine, Adatepe İlkokulundan ise Adatepe İlkokulu Müdürü Meltem Korkut ile birlikte Adatepe İlkokulu öğretmenleri İsmail Özdemir, Nursen İkramiye, Nermin Şengül ve Şevki Şenyiğit öğrencilerin yanında bulundu.

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