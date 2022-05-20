Çanakkale’de köy okulu öğrencileri sanal olarak Anıtkabir’i gezdi

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleri ‘Benim Dünyam VRÇOMÜ’ ile Eçialan Okulu öğrencilerine sanal Anıtkabir turu attırdı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde yer alan Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Sorumluluk Birimi, Lapseki ilçesine bağlı Eçialan Köyü’nü ziyaret ederek, ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere sanal bir tur düzenledi. Köy okullarında eğitim gören miniklere ‘Benim Dünyam VRÇOMÜ’ projesiyle sanal gerçeklik turu sağlayarak Anıtkabir’i görmelerine olanak sağladı. Eçialan İlk ve Ortaokulu’nda eğitim veren öğretmen ve çalışan personeller de eşlik ederek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Etkinliğin ardından ÇOMÜ gönüllü öğrencileri, Eçialan İlk ve Ortaokulu’nda bulunan miniklere kıyafet hediye etti.

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